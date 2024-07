Tabacco il cavallo star del Palio | la sua prima vittoria tra mille emozioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Siena, 4 luglio 2024 – La fuga per ladiha portato in trionfo la contrada dell’Onda. Siena carichissima di emozione dopo due giorni di attesa, causa maltempo, per ildella Madonna di Provenzano. Gli occhi sono tutti sual suo settimo. Montato da Brigante, Carlo Sanna,ha dominato in Piazza da quando, alla seconda curva di San Martino, è riuscito a superare la contrada dell’Oca. Un testa a testa incredibile con Tittia, Giovanni Atzeni, che ha dato tutto. Onda, Oca, Leocorno: il verdetto finale allo scoppio del mortaretto. Una sintonia fantinonon inedita: Brigante aveva già montatoil 17 agosto del 2022 sempre per l’Onda. Ma è questo ilche decreta ladeldi