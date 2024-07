Sosta selvaggia nell’acropoli E’ polemica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) TODI -nel centro storico? Un problema che diventa particolarmente evidente in concomitanza di eventi e manifestazioni e che urta la sensibilità di chi vive sull’acropoli e vorrebbe sentirsi comprensibilmente libero di entrare e uscire dalle proprie abitazioni. È il caso, in questi giorni, del Torneo di calcetto, iniziativa lodevole che richiama sul Parco della Rocca tanti sportivi e non, tifosi dei vari rioni in lizza, ma che finisce con il trasformare alcune zone, in particolare quella del Mercataccio, e all’angolo con Via Roma, nel territorio di tutti e di nessuno. Tante le segnalazioni di cittadini e del Comitato "Vivi il centro". "Si parcheggia ovunque – afferma Andrea Clementi - con buona pace dei proprietari dei fondi o locali che diventano inaccessibili o peggio ancora, dei residenti che, pur pagando la Ztl, vengono espropriati per "pubblica utilità" del loro diritto a parcheggiare.