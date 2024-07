Sinner-Berrettini i numeri della partita | 28 ace e 65 vincenti per il romano!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 luglio 2024) 7-6 7-6 2-6 7-6. Si è concluso con questo punteggio lo splendido derby azzurro tra Jannike Matteosul Centrale di Wimbledon che metteva in palio un posto al terzo turno dei Championships 2024. Alla fine, dopo 3 ore e 42 minuti di gioco, la vittoria è andata al numero 1 del mondo, ma entrambi hanno dato spettacolo con un tennis di pregevole fattura. Il match è stato estremamente equilibrato a livello di score e di, con l’altoatesino che ha trionfato vincendo meno game del suo avversario (23-24) ma portando a casa complessivamente 15 punti in più (156-141). Tra le statistiche più importanti dell’incontro c’è sicuramente l’ottima prestazione al servizio del, che ha collezionato ben 28 ace (e 3 soli doppi falli) con il 72% di prime in campo.