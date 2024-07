Sgozza e decapita il fratello poi lancia la testa dal balcone Orrore in famiglia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 4 luglio 2024) Choc a Pannarano, piccolo centro di circa duemila abitanti della provincia di Benevento, in Campania, dove un uomo ha ucciso il, lo hato e hato ladalla finestra di casa. Il dramma è avvenuto al termine di una furiosa lite tra i due. Non era la prima volta che i due fratelli avessero un diverbio, ma mercoledì sera uno ha accoltellato l’altro, lo hato e poi ha chiamato i carabinieri. Come ricostruisce Rai News, un un uomo di 59 anni nella tarda serata di ieri ha chiamato i carabinieri per denunciare i e raccontare il macabro gesto, mentre alcuni vicini avevano già assistito al gesto folle in via Piano a Pannarano, in provincia di Benevento. Inutili i soccorsi giunti sul posto: per l’uomo, ovviamente, non c’era più nulla da fare e il medico ha dovuto constatare il decesso.