Scritte anarchiche sui volantini | in 4 dal giudice

(Di giovedì 4 luglio 2024) In totale si trattava di una dozzina dicon messaggi duri in particolare nei confronti dei magistrati vergati a mano e appiccicati di gran lena con colla e scotch sui muri del centro. Era la notte tra il 23 e il 24 febbraio 2023. E non un giorno qualsiasi: ma esattamente il giorno nel quale la Cassazione avrebbe dovuto pronunciarsi sulla richiesta di revoca del carcere duro, il 41bis, per il noto anarchico Alfredo Cospito. I giudici alla fine avevano detto no, alimentando la virulenza delle protestesparse un po’ per tutto lo Stivale. Ravenna non aveva fatto eccezione: per quella sortita, la procura ha chiesto il rinvio a giudizio di quattro persone - tre di Ravenna e una residente a Bagnacavallo - per violenza a corpo giudiziario e imbrattamento in concorso.