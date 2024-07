Saldi la partenza c’è ma non si vede Già primi sconti praticati ai clienti Previsti più acquisti ma meno affari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Muoveranno un giro d’di 18,48 milioni solo in provincia di Arezzo. Partono ufficialmente sabato e andranno avanti per i prossimi due mesi iestivi 2024, anche se già da alcuni giorni alcuni negozi della città hanno iniziato ad avvertire i propriinvitandoli ai pre-con percentuali già del 30% su alcuni capi selezionati o su tutta la merce. Secondo le stime elaborate dall’Ufficio Studi di Confcommercio, l’acquisto medio a famiglia per iestivi sarà di 202 euro. Le famiglie aretine coinvolte saranno 91.501, il 63% acquisterà in saldo. Dallo studio emerge che più aretini farannoa saldo rispetto al 2023, ma si spenderà diin confronto all’anno scorso. Cala in sostanza il potere d’acquisto delle famiglie.