Ragazzo urtato da un Frecciarossa mentre attraversa i binari nel Bolognese

(Di giovedì 4 luglio 2024) Bologna, 4 giugno 2024 - Passeggeroda un: secondo la ricostruzione della polizia ferroviaria sarebbe successo questo ieri sera nella stazione di San Giorgio di Piano, nel. Poco prima delle 19, un passeggero di 34 anni di origine straniera appena sceso da un treno, per raggiungere l'altra banchina avrebbeto i. Superato il primo, quando è arrivato al secondo è statoda undella tratta Bologna-Venezia. Il passeggero è stato immediatamente soccorso dal 118 e accompagnato d'urgenza all'Ospedale Maggiore di Bologna: al momento è ricoverato, in prognosi riservata, nel reparto di Rianimazione. Non sarebbe in pericolo di vita.