Parere favorevole di Ancelotti | Napoli Rafa Marin è la scelta giusta

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ilpuò dirsi soddisfatto deldi Carlo e Davidenei confronti di, che sarà il primo acquistoè vicinissimo a diventare il primo acquisto del, con il direttore sportivo Manna che ha spinto tantissimo per prelevarlo dal Real Madrid. La clausola di recompra può raggiungere anche i 50 milioni nel caso il club partenopeo versasse nelle casse dei Blancos altri 10 milioni la prossima stagione. Una formula molto particolare, l’unica per prendere un difensore che ha il futuro dalla sua parte e, tra l’altro, ha ampi margini di crescita. Certo, non si può affidare il reparto difensivo soltanto aed è per questo che ilsta insistendo per acquistare anche Alessandro Buongiorno. Il difensore del Torino sembra vicino all’accordo con il club partenopeo, così come Urbano Cairo.