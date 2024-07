Mattarella democrazia in affanno | ecco il discorso di Trieste

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 4 luglio 2024)detiene unriguardante lain occasione della Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, una forte riflessione ai valori fondamentali dello Stato Italiano Ilpronunciato dal Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, offre una riflessione profonda e articolata sullo stato dellacontemporanea, i suoi valori fondamentali, e le sfide che essa deve affrontare. Il Presidente ha sottolineato come la, lungi dall’essere un mero metodo di governo, rappresenti un insieme di valori che sono alla base della nostra convivenza civile e delle nostre istituzioni. Lacome valore fondamentale Il Presidente ha poi affrontato il concetto di, evidenziando come essa sia stata storicamente una conquista e una speranza per gli uomini liberi, in contrapposizione alle dittature del Novecento che la vedevano come un nemico da sconfiggere.