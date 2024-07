Ma è proprio lui Il vip sorprende i bagnanti col mega yacht Cinema spa 13 stanze | prezzo choc

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il noto imprenditore si presenta con un super. È estate e chi ne ha l’opportunità ne approfitta per farsi un giro in mare su imbarcazioni inaccessibili per i comuni mortali. In questo caso questo autentico gioiello della nautica è stato avvistato al largo dell’Isola dell’Elba e nelle ultime ore in Liguria. Volete sapere il costo? Tenetevi forte e lo scoprirete. Poco tempo fa è stato reso noto il valore dellodi Jeff Bezos, fondatore e proprietario di Amazon nonché uomo più ricco del pianeta. Con un patrimonio di 200 miliardi di dollari cosa volete che siano 500 milioni? Tanto è costata la sua imbarcazione, una galetta a tre alberi con scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio. La barca, chiamata “Koru” che in lingua M?ori significa “nuovi inizi”, è una costruzione all’avanguardia per le tecnologie ad impatto zero.