Locatelli in giallorosso | la Juventus ora vende

(Di giovedì 4 luglio 2024) Manuelpotrebbe lasciare lain questa finestra di calciomercato: il clubè pronto ad accoglierlo C’era un’urgenza nel calciomercato dellae Giuntoli si è dato da fare per sistemarla subito. Era il centrocampo la priorità della società bianconera che con l’arrivo di Thiago Motta ha scelto di percorrere la strada del gioco per giungere alla vittoria. Una strada che richiede però degli interpreti particolari, calciatori capaci di giocare palla al piede e proporre un tipo di calcio propositivo. Così in poco tempo sono arrivati prima Douglas Luiz (già ufficiale), quindi Khephren Thuram (affare chiuso) ed ora si punta sulla qualità con Koopmeiners: il centrocampista olandese, che l’Atalanta valuta 60 milioni di euro, andrebbe a completare il tris di acquisti che rappresenterebbe anche il terzetto titolare della2024/2025.