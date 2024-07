LIVE Cobolli-Tabilo Wimbledon 2024 in DIRETTA | il romano in campo dopo Kostyuk-Saville

Leggi tutta la notizia su oasport

12:53 Amici di OA Sport ben ritrovati nella scritta di. Sul Court 14 appena concluso il primo set tra, con quest'ultima impostasi per 6-4. Al termine di questo match toccherà al. A tra poco! Buongiorno e benvenuti nella testuale dell'incontro di secondo turno di tra Flavio ed il cileno Alejandro. Secondo confronto diretto tra i due, con l'azzurro avanti 1-0 la vittoria in rimonta in tre set nel Masters 1000 di Madrid. Il vincente del match troverà al terzo turno uno tra l'americano Taylor Fritz ed il francese Arthur Rinderknech., ventiduenne nato a Firenze da famiglia romana, si presenta a questo appuntamento aver brillantemente superato l'australiano Hijikata in quattro parziali.