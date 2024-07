Juve assalto a Koopmeiners Si complica Calafiori | c’è l’Arsenal

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Torino, 4 luglio 2024 – Tutto su Teun. Il mercato di Cristiano Giuntoli ha già battuto tre colpi, Michele Di Gregorio in porta, sarà ufficializzato a breve, Douglas Luiz e Khephren Thuram a centrocampo, ma non si ferma. In mezzo Thiago Motta vuole un tuttocampista e il sogno Teunè ancora vivo. Più difficile, invece, arrivare a Riccardocon la Premier League in forte pressing. In uscita, attenzione alla pista Szczesny per il Condor Adriano Galliani.costa 60: Chiesa lo finanzia? Archiviati i primi due colpi a centrocampo, Cristiano Giuntoli lavora al terzo. Con Fagioli e Locatelli che rimarranno, Motta ha voluto innesti di giocatori universali, capaci di fare tutto. Thuram più in veste di perno, Douglas Luiz più con licenza di svariare, ma sempre con l’intento di generare smarcamenti e linee di passaggio.