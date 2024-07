Inter pazza idea di mercato per sostituire Buchanan! Due ritorni – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 4 luglio 2024) L’infortunio di Tajon, operato alla tibia dopo un incidente in allenamento con la nazionale canadese, ha messo l’di fronte a un dubbio:venire sulo no? Secondo Tuttosport tra le possibili alternative ci sarebbero anche due grandi ex nerazzurri. RITORNO CLAMOROSO – Con un’assenza prevista di 4-5 mesi per Tajoncausa infortunio, la dirigenza dell’deve decidere sevenire sulper trovare un sostituto adeguato. Tra le varie opzioni, emergono due possibilia dir poco clamorosi! Aggiungerebbero esperienza e qualità alla rosa di Simone Inzaghi. Una delle idee più intriganti riguarda Joao Cancelo, attualmente legato al Manchester City con un contratto fino al 2027. Dopo aver trascorso la scorsa stagione in prestito prima al Bayern Monaco e poi al Barcellona, Cancelo potrebbe rappresentare un’opportunità di grande valore per l’