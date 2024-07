Imprese Camilleri Gruppo Hera | Patto buon lavoro poggia su linguaggio inclusivo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Bologna, 4 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Welfare aziendale, inclusione, sviluppo professionale. Sono alcuni dei punti fondamentali deldelpresentato oggi nella sede dela Bologna e firmato tra l'azienda e le sigle sindacali dopo una vertenza durata 8 mesi. “Le novità importanti di questo accordo - spiega Alessandro, direttore centrale personale e organizzazione- hanno a che fare con il protagonismo che noi cerchiamo di lasciare sempre alle persone del nostro”. "Mi fa piacere citare - continua- ilper una cultura rispettosa di tutti e per questo anche lo stessoè scritto con un, in maniera accessibile per tutti. Però nel concetto di inclusione abbiamo anche tanti temi di natura sociale, cerchiamo di includere tutte le diverse abilità all'interno della nostra organizzazione, a partire dall'autismo, a proseguire con le persone che hanno disabilità fisiche fino ad arrivare anche all'ultimo capitolo che stiamo cercando di portare avanti sulle neurodivergenze”.