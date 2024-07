Il Mondiale per club rischia di finire in tribunale alla Corte di Giustizia europea Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 4 luglio 2024) No alper, pronto il ricorso di giocatori e leghedi. A scriverlo è il Corriere dello Sport. Ecco cosa scrive il quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni. Sulla sponda degli oppositori delpersi comincia a stare piuttosto stretti, mentre dall’altra parte del fiume Infantino predica – praticamente da solo – i mirabolanti colpi di scena dell’evento «più grandioso di sempre». I sindacati dei calciatori di vari Paesi, riuniti sotto la bandiera della FifPro, a metà giugno hanno fatto causaFifa per l’affollamento del calendario, con particolare riferimentonuova rassegna iridata per società (32 partecipanti) programmata nell’estate del 2025. «Il nuovoperporterà più danni che benefici – ha detto il numero uno dell’Aic, Calcagno – ai ragazzi si chiede di non fare ferie e giocare senza allenarsi, una follia».