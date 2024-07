Giustizia per Mattia Travolto da un treno a 16 anni Presidio di famiglia e amici | Non archiviate il caso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Trenta magliette bianche con la sua foto impressa e la scritta "per". L’hanno chiesta ieri mattina, indossando questa t-shirt, i familiari e glidiPerini, lo studente di 16di Civitanova morto il 9 gennaio del 2020 alla stazione di Loreto,da un. Insieme al padre Giordano Perini si sono dati appuntamento davanti al tribunale dorico per un sit in silenzioso, prima dell’udienza davanti al gip Carlo Masini. Alle 10.30 infatti era fissata la discussione per decidere se ildel minorenne andrà archiviato come la Procura, con la pm Serena Bizzarri, ha chiesto per la seconda volta o dovranno essere fatte ulteriori indagini come chiede invece il genitore del ragazzo, assistito dagli avvocati Riccardo Leonardi e Marica Peciccia.