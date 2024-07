Francia lo scenario si complica Le Pen senza maggioranza assoluta Macron | niente alleanze con la sinistra

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) C’è grande e circospetta attesa tra le figure di spicco della Repubblica francese: banchieri e dirigenti dal profilo internazionale, ex commissari europei, alti funzionari pubblici usciti dall’Ena o professori emeriti transitati dalle cattedre di Sciences Po. Se la diga repubblicana costruita con la desistenza reggesse l’urto del Rassemblement national ai ballottaggi, e il duo Jordan Bardella-Marine Le Pen non avesse i numeri per formare un governo (neppure con aiuti esterni), lasi troverebbe di fronte a uno’italiano’: l’esigenza di formare un esecutivo tecnico con una personalità di valore indiscutibile. Al presidente della Repubblica Emmanuelservirebbe un Mario Draghi. Un profilo di quello stampo da nominare al più presto.