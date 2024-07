Elezioni nel Regno Unito la DIRETTA – Exit pool | svolta a sinistra vince Starmer

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 4 luglio 2024) Come si diceva da tempo, ilsembra destinato a una netta. Glipoll confermano quello che i sondaggi da mesi dicevano: il Labour ottiene una ampia maggioranza e Keir, in quanto leader del partito più votato, diventerà il prossimo primo ministro. Confermata la sconfitta schiacciante dei Tory dell’attuale premier Rishi Sunak, che sono al timone del Paese da 14 anni. I risultati completi sono attesi nelle prossime ore, quando pian piano andrà avanti lo spoglio. Secondo il Guardian, negli ultimi programmi dei due principali partiti, Tory e Labour, in questa tornata elettorale è stata data loro molta meno importanza. Dall’esame di ogni manifesto elettorale conservatore e laburista dal 1945 a oggi, il Guardian ha rilevato che sebbene entrambi i partiti dedichino ancora interi articoli all’emergenza climatica, queste questioni sono meno importanti rispetto all’ultima tornata elettorale del 2019.