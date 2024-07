Edolo scivola in un canalone | muore escursionista di 67 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 luglio 2024), 4 luglio 2024 – Le montagne bresciane fanno un'altra vittima, l'ottava dall'inizio dell'anno. Questa sera, giovedì 4 luglio, è toccato a undi 67di origine camuna ma residente a Brescia. In questo inverno sono state recuperate diciannove persone, in zone impervie. Lavoro di squadra: col Soccorso Alpino, i vigili del fuoco, 118 e forze dell’ordine. Se ne erano perse le tracce nel pomeriggio, attorno alle 18. La moglie, non vedendolo rientrare, ha chiesto aiuto al numero unico per le emergenze 112. I protocolli di soccorso sono scattati immediatamente. L'ultima volta che lo sportivo è stato visto si trovava al lago dell'Aviolo. Sul posto si sono recati gli uomini del soccorso alpino della Guardia di Finanza, I vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia e dei distaccamenti del territorio, il Soccorso Alpino e l' eliambulanza del 118.