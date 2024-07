Eccomi Antonella Clerici prime notizie dopo il delicato intervento

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 4 luglio 2024) “Ecco come sta”. Arrivanoimportanti su. La nota conduttrice Rai sta attraversando un periodo molto particolare della propria vita. Una situazione che si è presentata all’improvviso a seguito di un controllo medico di routine.quella visita, i medici hanno deciso di operarla d’urgenza. Adesso è passato quasi un mese dall’, come sta? Sono tantissimi i telespettatori che attendevanosu. Come sta la presentatrice di “È sempre mezzogiorno”? Il pubblico spera di rivederla presto in onda. L’ultima volta,ha postato alcune immagini del suo ritorno a casa. Appariva sorridente, ma spiegava che per lei era arrivato il momento di fermarsi per affrontare la convalescenza.