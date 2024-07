Caso ministro Sangiuliano fischi cansurati? Interviene la Rai

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 4 luglio 2024) Non c’è un attimo di pace in casa Rai. Dopo l’annuncio della sospensione momentanea di Serena Bortone, ecco un nuovointerno alla Tv di Stato. Stavolta le apparenze sembrano ingannare, è ildi sottolinearlo, ma statisticamente si tratta dell’ennesima grana che unisce il governo di Giorgia Meloni alla rete. In sintesi si è sollevata una protesta per la censura andata in onda su Rai 1. Durante un evento ilè statoato, ma di tale protesta non c’è traccia in video. Di seguito tutti i dettagli della vicenda.alLa carriera dadella Cultura di Gennarorisulta costellata di casi mediatici. L’ultimo in ordine temporale lo ha visto protagonista, suo malgrado, sul palco di Taobuk.