Carpi il rinforzo in mediana è Amayah Ufficializzate altre sette uscite a centrocampo

(Di giovedì 4 luglio 2024) Preciousè a un passo dal. In queste ore il centrocampista classe 2000 nato a Lagos in Nigeria, ma di nazionalità italiana, ha detto di no all’offerta del Forlì, dove è approdato il suo ex tecnico Miramari che ne ha esaltato le doti negli ultimi due anni al Corticella (66 gettoni e 4 timbri).dunque si prepara a firmare colper affrontare la sua prima avventura in carriera fra i professionisti, anche se a febbraio 2019, da poco 18enne, era stato Fabio Grosso a regalargli al Verona la sua prima e unica panchina in Serie A: il tecnico, ora al Sassuolo, lo aveva convocato per la sfida sul campo del Lecce persa 2-1 dagli scaligeri. Nel Veronasi era messo in luce da attaccante esterno e da seconda punta, prima nell’Under 17 e poi per due anni fra Primavera 1 e 2, segnando in tutto 14 reti in 99 gare, poi nel 2020 il Verona non gli aveva fatto firmare il contratto da professionista e così a febbraio 2021 si era aggregato al Monterosi in D, vincendo subito il campionato (10 presenze), ma poi restando in D al Casale (24 gare) prima di passare al Corticella nell’estate 2022.