Calciomercato Milan Davide Calabria potrebbe andare via La situazione

(Di giovedì 4 luglio 2024)lasciare la maglia rossonera. Il giocatore non convince il nuovo allenatore Paulo Fonseca La società rossonera ha stoppato ogni discorso sul possibile rinnovo di. Il classe 1996 sembra non convincere a pieno titolo il nuovo allenatore Paulo Fonseca. Non è un caso che la dirigenza abbia messo nel mirino il brasiliano Emerson Royal del Tottenham. Il contratto che lega il ragazzo cresciuto nel vivaio al club di Viale Aldo Rossi scade il 30/06/2025. Gli agenti del terzino mirano a un nuovo contratto fino al 30/06/2027 con relativo aumento dell’ingaggio ad ora fermo a 2 milioni di euro. Il giocatore è in vacanza con la famiglia e gli amici, si aspettava una chiamata da parte degli uomini mercato per adeguare il contratto in essere, ma ha capito che il silenzio significa qualcosa di più.