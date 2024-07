Bobo Vieri | Inter favorita anche quest’anno la squadra migliore

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 4 luglio 2024) Durante un’vista, l’ex attaccante nerazzurroha elogiato l’per la stagione appena conclusa e ha espresso il suo ottimismo per il prossimo campionato. CAMPIONATO – «Grande, ha vinto e fatto un campionato meraviglioso.» ha dichiarato, sottolineando l’eccezionale performance dellanella scorsa stagione. La sua ammirazione per il lavoro svolto da Simone Inzaghi e dai suoi giocatori è evidente, e l’ex attaccante non ha esitato a riconoscere i meriti dellaper il loro successo.è sicuro sulla superiorità dell’INIZIO STAGIONE – Guardando alla prima partita della nuova stagione, l’ex attaccante ha evidenziato l’importanza di partire con il piede giusto. «Prima partita subito fuori casa contro il Genoa,complicata, c’è subito da battagliare, bisogna iniziare subito alla grande»– Nonostante le sfide che attendono i nerazzurri,ha espresso grande fiducia nelle capacità dell’: «Secondo me l’parte, ha ladel campionato» ha dichiarato con convinzione.