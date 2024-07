Bearman | Voglio il mondiale con la Ferrari I test mentali? Credo di essere abbastanza intelligente

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 4 luglio 2024) Alla finece l’ha fatta. Il giovane talento dellaAcademy debutterà in Formula 1 l’anno prossimo, con la Haas. Il Telegraph ha pubblicato un’intervista al giovane pilota che ora milita in Formula 2. È di oggi la notizia che la Haas ha ingaggiato il diciannovenne prodotto dell’accademiadi Chelmsford, nell’Essex, con un contratto pluriennale a partire dalla prossima stagione”.già pensa in grande, “sta puntando al posto di Lewis Hamilton allatra qualche anno“. «Sì, sarebbe l’ideale – dice – Se le stelle si allineano, è proprio quello che succederà. Ma la strada è lunga. Devo abbassare laa e lavorare sodo.di guardare al breve termine, cioè alla F2. Il medio termine, che è la F1. E poi il lungo termine».