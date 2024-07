Arrivano i saldi sconti più alti di quelli invernali | cosa conviene comprare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Roma, 4 giugno 2024 – Ci sono buone notizie per chi attende con ansia il 6 luglio, data d'inizio deiestivi in tutta Italia: gli, infatti, saranno piùrispetto adi quest'anno, ma sostanzialmente in linea conpraticati un'estate fa. È quanto emerge dallo studio dell'Unione nazionale consumatori, che ha analizzato i ribassi effettivamente praticati dai commercianti negli ultimi anni secondo le rilevazioni Istat, stimando il trend di quest'anno. Per un valore complessivo di 3,2 miliardi di euro Le percentuali medie di sconto Per abbigliamento e calzature nel loro insieme, lo sconto sarà del 19,8%, come nel luglio dello scorso anno, ma in rialzo di 0,5 punti rispetto a gennaio 2024, quando era 19,3%.