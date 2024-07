Al Concerto Irregolati 7 Lavoratori su 9 La Maxi Multa a Quanto Ammonterà?

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 4 luglio 2024) Pescara - Sabato scorso, l'ispettorato territoriale del lavoro di Chieti-Pescara ha effettuato un accesso ispettivo durante l'allestimento di un palco per un. L'operazione, volta a verificare la regolarità dei rapporti di lavoro e le condizioni di sicurezza, ha coinvolto dieci imprese impegnate nella costruzione del palco. Gli ispettori hanno riscontrato irregolarità in sette delle dieci aziende coinvolte, con illeciti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Le sanzioni complessive ammontano a 50mila euro. Un'azienda ha subito la sospensione dell'attività imprenditoriale per aver impiegato 7su 9 in nero. Un'altra impresa ha dovuto riqualificare sette rapporti di lavoro dopo il disconoscimento di altrettantiintermittenti.