Africa Unite Walter Leonardi sagre e cinema all’aperto | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il concerto dia Treviglioe feste, lo spettacolo diad Azzano San Paolo,e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di giovedì 4 luglio. Ecco gli appuntamenti.alle 21.15 all’Arena Santa Lucia, a, verrà proposta la visione del film “A passo d’uomo”.alle 21.30 all’Esterno Notte, a, verrà proposta la visione del film “C’era una volta in Bhutan”.alle 17.30 al parco della scuola Carducci a Dalmine andrà in scena “Mr Jard”, con Tae Teatro. In caso di pioggia l’esibizione avrà luogo alla sala riunioni del centro culturale. L’iniziativa rientra nel programma della rassegna “L’estate dei bambini”, all’interno di “C’è un tempo da scoprire”.