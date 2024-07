WWE | Il popolare ppv WCW SuperBrawl potrebbe essere riproposto

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 3 luglio 2024) UnPay Per View WCWtornare in vita. Nel corso degli ultimi anni la WWE ha“vecchi” ppv della defunta WCW nell’ambito di NXT. Si pensi ad Halloween Havoc diventato ormai un appuntamento fisso. Ora, la federazione starebbe pensando di riproporre un altroppv, ossiache fece parte del calendario WCW dal 1991 al 2001. Torna? La WWEriproporre ilppv WCW. La federazione ha ufficialmente registrato il nome e la sensazione è che stia pianificando qualcosa a riguardo. La prima edizione dirisale al 1991 con Ric Flair e Tatsumi Fujinami che si affrontarono nel main event con in palio il WCW World Title e l’NWA World Title. L’ultima edizione, invece, risale al 2001 e vide nel main event affrontarsi Kevin Nash e Scott Steiner in un 2 Out Of 3 Falls Loser Leaves WCW Match con in palio il WCW World Title.