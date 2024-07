Wimbledon impresa Fognini | batte Ruud e va al terzo turno

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 3 luglio 2024)di Fabiooggi al secondodel torneo di. Il 37enne ligure, numero 94 del ranking,il norvegese Casper, testa di serie numero 8, per 6-4, 7-5, 6-7 (1-7), 6-3 in 3h17?., avanti 5-2 nelset, cede il servizio 2 volte e poi si sbriciola nel tie-break. Nel quarto set, però, riesce a riprendere in mano la sfida: break decisivo nell’ottavo game e chiusura al quarto match point.aspetta ora il vincente della sfida tra l’azzurro Lorenzo Sonego e lo spagnolo Roberto Bautista Agut. L'articoloe va alproviene da The Social Post. .