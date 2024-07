Traffico Roma del 03-07-2024 ore 19 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Luceverdedai trovati dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare a lungo la carreggiata esterna circolazione sostenuta e rallentata tra laFiumicino e la diramazioneSud stessa cosa in interna tra Cassia e Salaria e successivamente tra Nomentana e Prenestina oltre aldell’ora di punta un problema di rilievo in uscita dasul tratto Urbano della A24 mentre su via del Foro Italico si rallenta tra Corso di Francia & via Salaria in direzione San Giovanni attenzione sulla statale Pontina qui un Veicolo in avaria ha comportato la chiusura della corsia in prossimità dello svincolo Pomezia centro Castellini in direzione dell’EURcittà possibili disagi a causa di un incidente su Viale Tirreno altezza via Valsesia prudenza per la stessa causa su via Nomentana vicino via Alessandro Sonia un terzo incidente su via Trionfale in prossimità di via Floridiana ancora un tamponamento con ulteriori rallentamenti possibili tra viale Africa e via Cristoforo Colombo infine ricordiamo che per la giornata di domani giovedì 4 luglio I sindacati hanno indetto uno sciopero di 8 ore che riguarderà anche la rete Atac dalle 8:30 le 16:30 maggiori dettagli su