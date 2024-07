Tennis Alcaraz | Sono cambiato ora mangio bene e uso meno il telefono

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) “Negli ultimi tempiun po’: ora, vado a letto presto, mi concentro al 100% sul; cerco anche di usareil, anche se questo è stato difficile per me”. Così Carlosspiega le sue nuove abitudini per rimanere sempre al top, nella conferenza al termine della vittoria contro Aleksandar Vukic a Wimbledon. Sul match, lo spagnolo, come riporta puntodebreak.com, ha dichiarato: “contento del livello a cui ho giocato, sento che sto migliorando dopo ogni partita, tutto sta nell’aumentare i minuti sulle gambe. Rispetto alla prima partita,migliorato molto al servizio ma anche su tutto il resto. Tiafoe? È un grande giocatore e una grande persona, si diverte sempre sia in campo che fuori, dà sempre spettacolo, sarà una partita divertente”.