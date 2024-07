Strage calunnia per Fioravanti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) È cominciata con la richiesta di costituzione delle parti civili l’udienza preliminare davanti al giudice Maria Cristina Sarli per il processo che vede l’ex Nar Valerioaccusato diaggravata nei confronti del generale dei carabinieri, ex comandante del Ros, Giampaolo Ganzer, Elena Venditti e Giovanna Cogolli, accusate di falsa testimonianza aggravata. L’ex terrorista, condannato in via definitiva per ladel 2 agosto 1980, deve rispondere di alcune dichiarazioni rilasciate nel corso del processo di primo grado a Gilberto Cavallini, anche lui ex Nar condannato all’ergastolo (manca ancora la pronuncia della Cassazione) per l’attentato in stazione che fece 85 morti e oltre 200 feriti., per il quale era stata stabilita l’imputazione coatta (così come per Cogolli e Venditti), accusò in aula l’alto ufficiale di aver "dato disposizioni di lasciarlo morire sulla barella", subito dopo il suo arresto, al termine di un conflitto a fuoco nel quale furono uccisi due carabinieri e ‘Giusva’ rimase ferito alle gambe.