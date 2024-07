Stefano De Martino assente al matrimonio di Cecilia e Ignazio Moser | il vero motivo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 3 luglio 2024)Deè stato uno dei grandi assenti aldi. In molti si sono chiesti perché il conduttore partenopeo, ex marito della sorella della sposa, non fosse presente nel giorno del suo sì: alcuni hanno parlato di un rapporto non idilliaco tra, ma le motivazioni dell’assenza sarebbero altre.De, perché non era aldiRodriguez esono diventati marito e moglie lo scorso 30 giugno nel corso di una bellissima cerimonia a Villa Medicea La Fernanda di Carmignano (Prato). All’evento hanno preso parte diverse celebrità, tra cui Giulia De Lellis, Tony Effe e alcuni volti noti del GF VIP. In molti, tuttavia, hanno notato l’assenza diDe, ex marito della sorella della sposa che a lungo ha frequentato la famiglia Rodriguez.