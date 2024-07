Sposa bagnata sposa fortunata | le origini del proverbio

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Non importa con quanto anticipo si organizzi un matrimonio: il meteo è uno di quei fattori impossibili da controllare. La pioggia, in particolare, rappresenta un vero e proprio incubo per moltissime coppie: in caso di maltempo, infatti, le foto di nozze, così come il ricevimento in uno spazio esterno, potrebbero essere irrimediabilmente compromessi. Eppure secondo le credenze popolari qualche goccia di pioggia nel giorno del sì potrebbe essere di buon auspicio. Non a caso, un vecchiorecita: “”. Come per tutti i detti popolari, ovviamente, non si tratta di una verità assoluta né scientificamente provata, eppure questa credenza esercita un’innegabile suggestione. Ma da dove ha origine il”? E quanto c’è di vero? Ve lo spieghiamo in questa guida.