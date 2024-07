Serie A Napoli al quinto posto negli incassi dei diritti TV | svelata la cifra

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 3 luglio 2024)lache incassa ildaitelevisivi dellaA 2023 – 24: gli azzurri sono sotto ad altre quattro big del campionato. La stagione che si è conclusa da più di un mese è totalmente da dimenticare per il, che ha chiuso al decimoin classifica malgrado lo Scudetto cucito sul petto. Quest’ultimo è passato all’Inter, che ha conquistato anche la sua seconda stella. Una vera e propria mazzata per il club capitanato da Aurelio De Laurentiis che, inoltre, ha detto addio all’Europa dopo quasi quindici anni consecutivi di militanza. Per questo motivo, la società partenopea ha deciso di puntare forte su Antonio Conte, scelta che evidentemente porta anche a determinati investimenti economici. Si sa, però, che ilha delle spalle solide dal punto di vista finanziario, tanto da poter assorbire la mancanza di coppe Europee per la stagione 2024 – 25 e poter essere relativamente libero di procedere con i vari investimenti in sede di calciomercato.