Ravenna e le Coop pigliatutto

(Di mercoledì 3 luglio 2024) A, una delle associazioni per tradizione legate alla sinistra si è aggiudicata un bando del Comune anche se priva del richiesto titolo di «persona giuridica». A firmare il via libera ai fondi, il sindaco Pd De Pascale. Il quale è dipendente di un’altraerativa Tutto si tiene. Il rosso sta bene su tutto. In Emilia-Romagna, feudo dell’ormai ex presidente dem Stefano Bonaccini, è sempre più difficile trovare la linea di demarcazione tra politica e sistema delleerative. Come in un quadro impressionista, i colori sfumano lentamente l’uno nell’altro ma il tema dominante della tela è sempre quel vermiglio antico che richiama i tempi gloriosi della falce e martello, dell’Internazionale comunista e del Politbüro. Da queste parti, ricordi di famiglia.