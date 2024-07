Pazzi cattivi e misogini | così i Kennedy hanno distrutto le donne

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) New York, 3 luglio 2024 – Il titolo del libro “Ask Not” fa riferimento alla frase più celebre del discorso di John F.del 1961: "Non chiedete cosa il vostro Paese può fare per voi - chiedete cosa potete fare voi per il vostro Paese". I contenuti del libro suggeriscono invece che quell’”Ask Not” sia riferito a ben altro: non chiedete cosa gli uomini della famigliapossano fare alle loro, mogli, amanti, compagne – chiedete invece cosa l’America non abbia mai fatto per salvarle da una dinastia tanto potente quanto misogina, e restata impunita. Stamattina sia il “New York Times” sia “The Guardian” dedicano ampi articoli al libro “Ask Not” scritto da Maureen Callahan, in uscita negli Usa e in Gran Bretagna, titolando il NYT “Una storia dell'orrore con protagonisti gli uomini mostruosi di Camelot.