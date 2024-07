Mafia ex Pm Gioacchino Natoli indagato per reati di favoreggiamento alla mafia e calunnia

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 3 luglio 2024) L'ex pm del pool antidi PalermoProcura di Caltanissetta per idie ha ricevuto un invito a comparire per essere interrogato. La vicenda riguarda un filone dell'inchiesta-appalti, svolta nel capoluogo siciliano agli inizi degli anni '90, secondo alcuni il vero movente della strage costata la vita al giudice Paolo Borsellino. Ai Pm contestano di aver insabbiato l'indagine avviata dprocura di Massa Carrara e confluita nel procedimento-appalti per favorire esponenti mafiosi come l'imprenditore palermitano Antonino Bonura. .