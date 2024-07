LIVE Fognini-Ruud Wimbledon 2024 in DIRETTA | il veterano italiano cerca l’impresa contro il norvegese

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del match di secondo turno ditra Fabioed ilCasper. Quarto confronto diretto tra i due, con lo scandinavo che fino ad oggi non ha perso un set. Il vincente della sfida troverà al terzo turno uno tra Lorenzo Sonego e lo spagnolo Roberto Bautista., trentasettenne di Arma di Taggia, si presenta a questo appuntamento dopo aver superato in tre parziali il francese Van Assche. Illigure, rientrato stabilmente in top 100, continua a dispensare sprazzi e lampi del suo immenso talento nonostante la minor freschezza atletica. In questa stagione vanta come miglior risultato i quarti di finale nell’ATP 250 di Marrakech raggiunti partendo dalle qualificazioni.