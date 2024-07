Land Rover Defender Octa la più performante e lussuosa di sempre – FOTO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Cielo grigio, di tanto in tanto un po’ di pioggia, colline morbide e tanto verde intorno. All’esterno della bella villa in stile quasi Brutalista, una security degna dei film di James Bond. Nel giardino dell’edificio disegnato qualche lustro fa dall’architetto Luciano Giorgio, sono esposte in anteprima le due versioni della nuova, scicchissima, e lanon vuol che né si veda né sappia niente, in giro, fino al 3 luglio 2024. Ecco perché l’evento si tiene con oltre un mese di anticipo rispetto alla data dell’embargo e non è possibile scattareo girare video autonomamente, tanto da applicare colorati cerottini sulle telecamere degli smartphone degli invitati. Giornalisti ma pure potenziali comprator Il 3 luglio è dunque il D O-Day, il giorno del reveal mondiale della nuovae quello a cui abbiamo partecipato a Montebello della Battaglia in provincia di Pavia, a fine maggio, era uno dei sette eventi di anteprime esclusive, chiamatiElements, per i clienti interessati a configurarla e prenotarla anticipatamente.