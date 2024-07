L’acquisto nel 2018 poi solo polemiche

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Una storia durata una decina di anni: già nel 2015 Sistema Ambiente denunciò la necessità di trovare una nuova sede in grado di garantire maggiori spazi rispetto a quella di via delle Tagliate. Nel, quella che fu definita la svolta,di 4000 metri quadrati di un immobile a San Pietro a Vico direttamente dal Tribunale a seguito del fallimento della Cipriano Costruzioni per 2,15 milioni di euro. Ecco le tempistiche, secondo l’azienda e l’amministrazione Tambellini: a novembre 2021 doveva essere aperta la gara d’appalto per avviare i lavori a inizio 2022. Al netto di contrattempi, l’inaugurazione era prevista a fine 2022. Poi i costi sono, giorno dopo giorno, lievitati. "Il capannone è in ottimo stato – aveva spiegato al momento delnell’allora presidente di Sistema Ambiente Matteo Romani – e in classe energetica A+, ma mancano i pavimenti e deve comunque essere allestito per l’utilizzo voluto.