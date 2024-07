La povertà educativa non va in vacanza neppure d’estate Il Sud più discriminato

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Quando l’anno scolastico termina e le scuole chiudono i battenti, per molti bambini e adolescenti in Italia si apre una stagione fatta di opportunità. Opportunità che, tuttavia, non sono equamente distribuite lungo la penisola, creando un divario che accentua la già preoccupante. La funzione dei centri estivi e delle attività pre e post scuola, infatti, non si limita a supportare le esigenze lavorative delle famiglie, ma diventa un baluardo contro la perdita di apprendimento estivo, il cosiddetto “summer learning loss”. Secondo i dati Openpolis, nel 2019 erano solo 9,8 ogni 100 residenti tra i 3 e i 14 anni a beneficiare di centri estivi e attività analoghe in Italia. Questa cifra nasconde una disparità allarmante: mentre in Emilia Romagna l’offerta raggiungeva il 17,6%, nelle regioni del Sud continentale scendeva drasticamente al 2,2%.