Inter cessione dolorosa per fare cassa | l’ha imposta Oaktree

(Di mercoledì 3 luglio 2024) L’deve operare unasul mercato: la nuova proprietà non transige, occorre dire addio ad una stella Non siamo certo alla manovra “lacrime e sangue”, tanto per ricordare il buon Mario Monti premier, ma in casala regola dell’autofinanziamento vige sempre e comunque. Da Zhang e Suning ad, Beppe Marotta devevenire sul mercato con un occhio sempre molto vigile sul mercato. Una vera e propria necessità per la sopravvivenza del club che non può darsi alle spese folli: ecco perché il neo presidente nerazzurro, nonché ad, si è lanciato sul mercato dei parametri zero in tempi non sospetti, chiudendo operazioni ed anticipando la concorrenza. Solo così, infatti, può tenere alto il livello di competitività del club nerazzurro, reduce dallo scudetto numero 20 della sua storia.