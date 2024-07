Il mondo non si è fermato mai un momento Ora a metà 2024 dà l’idea di volerci provare

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 3 luglio 2024) L’anno è arrivato, tra alterne vicende, all’inizio del secondo semestre quindi i margini di operatività per ilsi sono ridotti dellaprima che si concluda. L’esatto contrario si sta verificando per la mole e il tipo dei problemi da risolvere. Oltre a quelli già in agenda, già per le loro caratteristiche decisamente impegnativi – leggi: guerre e annessi e connessi – si sono aggiunte negli ultimi tempi grane la cui potenza ancora non è possibile verificare. Ciò che invece sicuramente darà filo da torcere all’umanità è intuibile fin d’ora e sta per essere servito, a mo’ di ricca entrée al tavolo dei padroni di casa. È singolare che, in meno di una settimana, abbiano avuto modo di dare segnali concreti poco verificabili due comportamenti, uno da questa parte, l’altro su quella americana dell’Atlantico, che hanno lasciato a dir poco interdetti non solo gli esperti, quanto il geometra di Cerignola e la segretaria di Carugate.