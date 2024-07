Il Fossombrone su Tavoni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Alpiace l’esterno di sinistra Filippo, classe 2004, dallo scorso gennaio alla Fidelis Andria e in precedenza all’Aquila ma nel mirino del diesse Pietro D’Anzi che anche un altro giovane pari ruolo. Lascerà ilil terzino Calvosa, su di lui c’è il Trapani che in caso di chiusura della trattativa lo girerebbe a una società importante di serie D. Ieri l’Urbania del neo mister Lilli ha ufficializzato l’attivo dell’attaccante Farias e ora sul mercato con il diesse Maggi sta vagliando il profilo di 3-4 portieri da affiancare ai riconfermati Stafoggie e Mattia Catani, L’attaccante Giordano Bardeggia potrebbe rimanere alla K Sport Montecchio Gallo ma sembra che il giocatore sia richiesto da una società di serie D. La Santangiolese ha ufficializzato l’arrivo di due rinforzi per il centrocampo.