Guardia Costiera in Azione | Soccorso Medico in Alto Mare

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Pescara - Un'operdid'emergenza è stata brillantemente condotta l'altro ieri, 1° luglio, dall'elicottero AW139 delladi Pescara, intervenuto per salvare un membro dell'equipaggio di un motopesca italiano che si trovava in acque internazionali, a oltre 100 miglia nautiche a est di Pescara. La richiesta di aiuto è giunta alla Centrale Operativa del Comando Generale delle Capitanerie di Porto alle ore 08:20, segnalando un marittimo incosciente a bordo del motopesca. L'elicottero è decollato immediatamente con a bordo undel CISOM, riuscendo a raggiungere il natante e a trasportare il malcapitato in sicurezza all'elisuperficie di San Giovanni Rotondo, dove è stato affidato alle cure del personale sanitario locale.