Gensami collezione bambino Spring Summer 2025

(Di mercoledì 3 luglio 2024), brand di maglieria pregiata Made in Italy che propone un concetto innovativo di abbigliamento coordinato per neonati e adulti, per la prima volta presenta la suaa Parigi. Sarà presente con uno stand all’esclusivo evento Pop-up Loft presso 51 Rue de Turenne Marais District, 75003 da venerdì 28 giugno a lunedì 1° luglio. Vero ambasciatore del quiet luxury, oggiè presente in 12 paesi ed in circa 50 store multi-brand. L’universo marino è il protagonista della nuovanewbornper la prossima primavera-estate, brand di maglieria pregiata che racconta legami d’Amore attraverso blend innovativi di fibre pregiate Made in Italy. Ispirata alla vita marina, con protagonista il cavalluccio marino in maxi-jacquard e spettacolari ricami, questo tema non solo evoca l’incanto del mare, ma sottolinea anche l’impegno diper la sostenibilità e il rispetto della natura.