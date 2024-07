Dem furiosi con sleepy Joe Quegli aneddoti sul declino fisico e mentale

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La performance di Joe Biden ha scatenato malumori tra i Dem. I vertici al Congresso sarebbero «» e «profondamente preoccupati» per l'atteggiamento degli ultimi giorni del presidente degli Stati Uniti, che ha «negato» ed «eluso» i problemi emersi durante il disastroso dibattito presidenziale dello scorso 27 giugno con il suo predecessore Donald Trump. Lo scrive il sito d'informazione «Axios», secondo cui alcuni legislatori Dem vorrebbero che i loro leader al Senato e alla Camera, rispettivamente Chuck Schumer e Hakeem Jeffries, facessero privatamente pressioni su Biden perché si ritiri dalla corsa alla Casa Bianca. La comune preoccupazione è che Biden, in caso di pesante sconfitta in occasione del voto del prossimo 5 novembre, possa ridurre drasticamente le possibilità di rappresentanti e senatori democratici di essere rieletti.